Клуб Овечкина потерпел крупнейшее поражение за пять лет. Почему российский хоккеист снова не забил?

«Вашингтон» потерпел крупнейшее поражение за пять лет в НХЛ, Овечкин не забил

«Вашингтон Кэпиталc», капитаном которого является российский нападающий Александр Овечкин, разгромно проиграл «Аризоне Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в ночь на 5 декабря и завершилась поражением столичной команды со счетом 0:6. Заброшенными шайбами в составе «койотов» отличились Логан Кули (9-я минута), Майкл Карконе (11-я), Ник Шмальц (15-я, 18-я), Джейсон Цукер (19-я) и Ник Бьюгстад (37-я). Для «Кэпиталс» поражение стало самым крупным за пять лет: в октябре 2018 года они уступили с таким же счетом «Нью-Джерси Дэвилс».

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

При этом «Вашингтон» пропустил пять из шести голов в первом периоде и повторил худший результат по пропущенным шайбам в течение одной двадцатиминутки за последние 32 года. Последний раз команда пропускала больше голов в течение одного периода в 1991 году в матче с «Калгари», тогда в их ворота забросили шесть шайб.

Александр Овечкин продлил безголевую серию

Овечкин в седьмом матче подряд не отметился результативными действиями: последний раз россиянин забивал 19 ноября в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). Такую серию хоккеист демонстрирует впервые с весны 2017 года. Всего в этом сезоне на счету Овечкина пять заброшенных шайб и девять передач в 21 матче.

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Всего за карьеру в активе Овечкина по-прежнему 827 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю капитан «Кэпиталс» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До рекорда канадца Овечкину остается 67 шайб.

Издание ESPN, опубликовавшее перед началом сезона прогноз, согласно которому Овечкин должен был забросить свою 850-ю шайбу в карьере 18 января 2024 года во встрече с «Сент-Луис Блюс», пересмотрело свою позицию. Журналисты обратили внимание на самый слабый уровень результативности в его карьере.

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Эксперты назвали причину неудач «Вашингтона» и Овечкина

Журналист канадского издания TSN Джейми Макленнан назвал причину неудач в психологическом давлении, оказываемом на команду из-за погони Овечкина за рекордом Гретцки. По его мнению, Овечкин может запятнать наследие, если будет работать лишь на свой результат.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников также обратил внимание на сильное психологическое давление, которое сказывается на игре команды и их лидера. Он посчитал, что «Вашингтон» переживает спад, избавиться от которого по силам тренерскому штабу.

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При этом одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов отказался считать, что погоня за рекордом Гретцки сказывается на игре команды. Он подчеркнул, что «Вашингтон» работает на командный результат и думает о победах. По мнению форварда, СМИ уделяют слишком много внимания рекорду, из-за чего он постоянно на слуху. Кузнецов выразил уверенность, что Овечкину удастся превзойти Гретцки.

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«Вашингтон» с 26 очками в 22 матчах занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ. Лидирует «Нью-Йорк Рейнджерс», в активе которых 37 очков в 23 встречах. В следующем матче столичной команде предстоит дома сыграть с «Даллас Старс». Встреча пройдет в ночь на 8 декабря.