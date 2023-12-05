Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:57, 5 декабря 2023Мир

Лидер демократов в Сенате США запросил голосование по помощи Киеву

Лидер демократов в Сенате США Шумер запросил голосование по помощи Украине

Фото: Rod Lamkey — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента Штатов Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели нацбезопасности, включая поддержку Киева. Об этом Шумер рассказал по время слушаний, передает телеканал C-SPAN.

«Несколько минут назад я подал ходатайство о закрытии дебатов по законопроекту о дополнительных мерах национальной безопасности», — отметил он.

Согласно установленной процедуре работы Сената, после окончания дебатов у сенаторов есть до 30 часов на рассмотрение законопроекта, после этого по нему проводится голосование.

Ранее сообщалось, что Демократическая и Республиканская партии США провалили переговоры в попытке достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Израиля и Тайваня.

Также ранее стало известно, что Сенат может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Киеву, а также Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря. Однако голосование может задержаться из-за разногласий между республиканцами и демократами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском участке. Что происходит в Артемовском?

      Трудоголикам назвали способы улучшить интимную жизнь

      Медсестра хосписа назвала главную ошибку родственников пациентов

      Байден стал героем мемов после странной оговорки

      Пресс-секретарь Белого дома ушла с брифинга после вопроса о Байдене

      В небе над Керчью раздалась серия взрывов

      Лидер демократов в Сенате США запросил голосование по помощи Киеву

      В России захотели повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

      В Винницкой области Украины произошел взрыв

      В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости