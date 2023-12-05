Лидер демократов в Сенате США запросил голосование по помощи Киеву

Лидер демократов в Сенате США Шумер запросил голосование по помощи Украине

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента Штатов Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели нацбезопасности, включая поддержку Киева. Об этом Шумер рассказал по время слушаний, передает телеканал C-SPAN.

«Несколько минут назад я подал ходатайство о закрытии дебатов по законопроекту о дополнительных мерах национальной безопасности», — отметил он.

Согласно установленной процедуре работы Сената, после окончания дебатов у сенаторов есть до 30 часов на рассмотрение законопроекта, после этого по нему проводится голосование.

Ранее сообщалось, что Демократическая и Республиканская партии США провалили переговоры в попытке достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Израиля и Тайваня.

Также ранее стало известно, что Сенат может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Киеву, а также Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря. Однако голосование может задержаться из-за разногласий между республиканцами и демократами.