Женщина внезапно нашла зловонный сюрприз на новогодней елке у себя дома

Американка обнаружила опоссума на рождественской елке

Женщина из США нашла зловонного опоссума на ветвях своей рождественской елки и испугалась. Об этом пишет People.

Американка записала несколько видео после неожиданной встречи с пушистым незнакомцем у себя дома и выложила их на своей странице @brettbratt359 в TikTok. Она рассказала зрителям, что проводила вечер в гостиной, когда внезапно услышала необычный звук, похожий на чихание. Сначала женщина подумала, что это одна из ее собак или что где-то застряла ее кошка. Однако, проверив все вокруг, она исключила эту возможность.

Среди веток новогодней елки американка обнаружила длинный хвост, похожий на крысиный, а чуть позже заметила мордочку с круглыми черными глазами. Оказалось, что в дом каким-то образом попал опоссум и прикинулся елочным украшением. Она не знала, как ей снять животное, и даже обратилась к пользователям сети за советом. В конце концов ее бойфренд принес пару прорезиненных перчаток, и они вместе стали пытаться снять животное. Однако опоссум изо всех сил цеплялся за дерево и в конце концов упал вместе с несколькими игрушками.

После этого испуганное животное бросилось под диван, и американке пришлось еще некоторое время ловить его там, двигая мебель, потому что зверек шнырял туда-сюда. Наконец она преуспела, схватив его «как мяч для регби». Поймав опоссума, она позвонила в службу по контролю за животными, и они забрали незваного гостя на следующий день.

Американка сообщила подписчикам, что, возможно, оставила бы животное у себя, но «он слишком ужасно пах». Она добавила, что опоссум не был агрессивным.

Ранее сообщалось, что власти небольшого американского города Дюрант получили более пяти сообщений от жителей, которые столкнулись со странным животным на улицах. По словам горожан, голова необычного существа отчасти напоминала опоссума, а тело — енота.