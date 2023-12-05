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15:31, 5 декабря 2023Забота о себе

Опровергнут популярный миф о влиянии алкоголя

Специалист по зависимостям Ян Гамильтон: алкоголь не помогает лучше спать ночью

Фото: Unsplash

Небольшие дозы алкоголя не помогают лучше спать и высыпаться по ночам. Этот популярный миф о пользе спиртных напитков опровергли специалист по зависимостям Ян Гамильтон и исследовательница алкоголя и табака Мелисса Олдхэм, пишет Daily Mail.

Гамильтон указал, что алкоголь оказывает седативное влияние на нервную систему и провоцирует вялость и сонливость. Однако, по его словам, человек после бокала вина или пива все равно не сможет как следует отдохнуть и выспаться, так как спиртное прерывает быструю фазу сна, необходимую для восстановления мозга и его способностей к обучению и творчеству. «Это может привести к тому, что человек будет чаще просыпаться ночью и чувствовать себя уставшим на следующее утро», — сказал специалист.

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Помимо этого, алкоголь провоцирует обезвоживание и повышенное потоотделение по ночам, отметила Олдхэм. Это, а также мочегонное свойство спиртных напитков, по словам исследовательницы, приводит к тому, что человек часто просыпается ночью и к утру чувствует себя разбитым.

Гамильтон добавил, что если привычка выпивать перед сном становится хронической, то это может привести к длительным периодам бессонницы. Поэтому он посоветовал либо совсем отказаться от выпивки, либо употреблять последний бокал за два-три часа до отхода ко сну.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Екатерина Улитина
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