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18:14, 5 декабря 2023Ценности

Перечислены раздражающие россиян предметы гардероба

«Газета.Ru»: 36 процентов россиян раздражают вьетнамки и прочая дешевая обувь

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Эксперты сервиса для знакомств «Мамба» провели исследование, в ходе которого перечислили предметы гардероба, раздражающие россиян. Соответствующие результаты публикует «Газета.Ru».

Возглавили список (54 процента) носки под сандалии и белые носки под черную обувь на мужчинах, а также леопардовый принт на женщинах (26 процентов). Кроме того, 36 процентов опрошенных проголосовали против вьетнамок и прочей дешевой обуви, 25 процентов — против подделок мировых брендов, а 21 процент респондентов упомянули джинсы скинни.

17 процентов мужчин признались, что их раздражают на женщинах чулки в сетку, копии вещей известных дизайнеров (13 процентов) и чересчур глубокое декольте или мини (12 процентов).

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52 процента представителей мужского пола заявили, что не наденут на встречу бесформенные штаны с начесом. 33 процента респондентов подчеркнули, что категорически против валенок и уггов. «А 17 процентов выйдут из дома без шапки, ведь она портит прическу», — добавили эксперты.

80 процентов женщин уточнили, что на свидания всегда одеваются отлично. 64 процента мужчин отметили, что не следят за стилем и надевают на встречу все, что попадет под руку.

Ранее россияне перечислили самые неудачные подарки на Новый год. Так, 12 процентов респондентов назвали худшими презентами предметы одежды. Среди них — носки, халаты, свитеры, футболки, шапки и шарфы, особенно с новогодними принтами.

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      Екатерина Ештокина
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