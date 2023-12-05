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10:29, 5 декабря 2023Забота о себе

Пластический хирург опроверг миф о популярном способе похудения

Хирург Александр Катков назвал липосакцию неэффективным методом похудения

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Липосакция — это способ корректировки фигуры, а не средство борьбы с лишним весом, рассказал пластический хирург Александр Катков. Миф об этой популярной операции специалист опроверг в беседе с «Лентой.ру».

Специалист назвал липосакцию не эффективным методом похудения, а способом удалить локальные жировые отложения на теле, лице или конечностях. При этом без вреда для здоровья можно убрать не больше трех-четырех литров жира, предупредил собеседник «Ленты.ру».

Пациентов с большим весом сначала отправят нормализовать вес, скорректировать питание. И только потом мы поработаем над контурами тела и жировыми ловушками. Существует мегалипосакция, при которой удаляют больше четырех литров жира, но после нее пациент восстанавливается в реанимации

Александр Катковпластический хирург
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Липосакция идеально подходит тем, кто недоволен своим внешним видом из-за изменений фигуры, продолжил Катков. Например, женщины часто делают липосакцию после родов, мужчины же часто выбирают липосакцию живота.

«Важно помнить, что липосакция не заменяет здорового питания и регулярных физических упражнений. Операция может помочь удалить лишний жир и улучшить контуры тела, но не является лекарством от ожирения или защитой от набора веса в будущем», — подвел итог специалист.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова назвала простой способ сделать кожу красивой. Она посоветовала пользоваться средствами с ретинолом.

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      Вера Владзиевская
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