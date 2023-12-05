Пресс-секретарь Белого дома ушла с брифинга после вопроса о Байдене

DC: пресс-секретарь Белого дома ушла с брифинга после вопроса о платеже Байдену

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг после того, как ей задали вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC, «уклонившись» при этом от ответа. Об этом пишет издание The Daily Caller (DC).

В ходе брифинга в понедельник, 4 декабря, корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн задал Жан-Пьер вопрос, «принял ли президент оплату» и зачем было заключать такое соглашение, если они не вели совместный бизнес.

В ответ Жан-Пьер заявила, что не видела этот отчет и перенаправила журналиста к офису адвоката Белого дома, после чего закрыла папку с записями и ушла с трибуны.

Ранее надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США заявил, что американский президент Джо Байден ежемесячно получал денежные суммы от компании его сына Хантера. Эксперты утверждают, что корпорация Owasco PC, в свою очередь, получала средства от «компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм».

В конце сентября стало известно, что бизнесмены Фрэнсис и Джеймс Байдены, приходящиеся действующему президенту США младшими братьями, использовали политическое влияние семьи в деловых целях.

Также в сентябре текущего года сообщалось, что сын президента Хантер Байден участвовал в разработке и реализации плана и привлек отца для закрытия дела против украинской газодобывающей компании Bursima в 2014 и 2015 годах.