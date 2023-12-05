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19:46, 5 декабря 2023Россия

Путин рассказал историю о наказании от матери

Путин рассказал, как мать в детстве поставила его в угол
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал историю о том, как в примерно четырехлетнем возрасте мать поставила его в угол. Воспоминанием глава государства поделился в ходе заседания наблюдательного совета «Движения первых», трансляция которого ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что уже не помнит, по какой причине был наказан. По словам президента, пока он стоял в углу, мать некоторое время ходила рядом, грозно смотрела на сына и спрашивала, собирается ли он извиняться. «Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор», — поделился он.

Это не первый раз, когда Путин вспоминает своих родителей на публичных мероприятиях. В октябре 2022 года президент заявил, что ассоциирует себя с «низами» и рос в рабочей семье. Он рассказал, что его отец окончил техникум и работал мастером. У матери главы государства не было даже среднего образования, и она трудилась нянечкой, дворником и ночным сторожем.

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