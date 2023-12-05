Раскрыта стратегия Белого дома по сектору Газа после завершения конфликта

Politico: США разработали стратегию по передаче Газы Палестинской администрации

Чиновники США разработали стратегию по передаче контроля над сектором Газа после завершения конфликта обновленной Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников газеты, с середины октября сотрудники Госдепартамента США, Белого дома и представители заинтересованных стран излагали части стратегии в многочисленных документах и ​​на межведомственных встречах.

«Существует сильное политическое предпочтение, чтобы ПНА играла руководящую роль в секторе Газа, но у нее есть серьезные проблемы с легитимностью и возможностями», — сказал представитель Госдепа США.

Уточняется, что ключевые части плана включают увеличение помощи, связанной с безопасностью, которую Бюро Госдепартамента по международным вопросам предлагает ПНА. Американские чиновники подчеркнули, что выдвигаемые идеи только зарождаются и зависят от многих непредсказуемых факторов.

Ранее вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси заявила, что США не одобряют призыв Израиля к жителям сектора Газа покинуть регион и «ни при каких обстоятельствах» не одобряют принудительное перемещение палестинцев.