Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ерш» нашелся в Лондоне

Объявленный в розыск основатель «Тануки» сообщил, что находится в Лондоне

Объявленный в международный розыск ресторатор Александр Орлов, основавший сети «Тануки» и «Ерш», сообщил, что находится в Лондоне. Об этом пишет казахстанский портал forbes.kz.

Орлов рассказал, что открыл в Англии ресторан греческой кухни и планирует открыть новое заведение в Гонконге. Он поделился, что розыск и уголовное дело были для него неожиданностью. Ресторатор считал, что разбирательство по делу — это гражданско-правовой иск. Но уже сейчас его адвокаты решают данный вопрос.

Орлов проходит обвиняемым по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой»). По некоторым данным, уголовное дело в отношении него связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в которое входил Орлов, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей: они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования. Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства.