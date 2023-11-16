МВД объявило в розыск основателя «Тануки» Орлова за имущественный ущерб

МВД России объявило в розыск основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова. Известного ресторатора обвиняют в имущественном ущербе.

Орлова объявили в федеральный розыск по пунктам «а,б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой»). Теперь ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас ресторатор проживает за границей.

Это не первое обвинение против ресторанов Орлова

По данным Telegram-канала Shot, уголовное дело против ресторатора связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в которое входил Орлов, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей: они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования. Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Еще в 2011 году Управление экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД РФ по Москве заподозрило ресторанный холдинг Light Life в неуплате налогов. В офисном помещении были обнаружены документы бухгалтерского учета более 40 ресторанов «Тануки» и «Ерш» в двух вариантах — нормальном и черновом. Во время проверки сотрудники холдинга попытались уничтожить черновые документы, но им успели помешать.

Тогда подозреваемым выступал гендиректор ООО «Детали» Александр Чернов, а Орлов говорил, что ничего не знал о махинациях. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).

Орлов конфликтовал с экстремистами

С новыми обвинениями против ресторанов Орлова выступал в 2021 году основатель движения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков. Его сторонники устроили атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества.

Поздняков пригрозил владельцу сети ресторанов «Тануки» Александру Орлову, что его компания еще столкнется с убытками, а сам Орлов окажется в тюрьме. Тогда на скандал даже отреагировали в Кремле.

Я думаю, товарищ Орлов присядет быстрее, чем я, и когда это произойдет, его иллюзия о том, что он, его деньги и его статус дают ему какую-то гарантию, развеются, как туман поутру. На этом и закончится моя маленькая, но победоносная война. Владислав Поздняков основатель «Мужского государства»

Орлов ответил на выпады Позднякова. Он заявил, что вслед за признанием в России организации «Мужское государство» экстремистской ее лидера ждет тюрьма. Представитель «Тануки» Станислав Колосков тогда отмечал, что сеть ресторанов потеряла часть выручки, когда сторонники движения атаковали сайт.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Также Поздняков пытался доказать, что Орлов уходит от уплаты налогов с помощью мискодинга. По его словам, рестораны Орлова использовали подозрительные платежные шлюзы-посредники, которые снимали дополнительный процент при оплате картой.

Поздняков обрадовался объявлению Орлова в розыск

Основатель «Мужского государства» поздравил своих сторонников с решением об объявлении в розыск Орлова. «Ну че петушок? Кто победитель то по итогу? У кого земля горит под ногами? Я знаю ты это прочтешь: знай, что с того момента не было ни дня, чтобы я не думал о том, как в один прекрасный день перееду тебя», — написал Поздняков в соцсетях.

Он также предложил своим сторонникам использовать стратегию потребительского терроризма. Поздняков призвал заказывать еду у «Тануки». Сам заказ, по его словам, можно не оплачивать и не забирать у курьера.