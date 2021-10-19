В «Тануки» раскрыли планы по борьбе с «Мужским государством»

В «Тануки» заявили, что подсчитают размеры убытков от травли «Мужского государства»

В «Тануки» подсчитают размеры убытков от травли «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация). Такие планы по борьбе с организацией раскрыл представитель компании Станислав Колосков, сообщает Forbes.

Движение «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. После нападок представители компании обратились к Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы основателя движения «Мужское государство».

Позже сеть ресторанов ответила, что на фотографиях в социальных сетях «будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций».

Колосков отметил, что компания готовит иск к экстремистскому движению. После того, как все каналы «Мужского государства» и его лидера Владислава Позднякова заблокируют, будет подсчитан размер убытков. В конце августа, когда сторонники движения атаковали сайт, сеть ресторанов потеряла часть выручки.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» основатель «Тануки» Александр Орлов назвал следующий шаг в борьбе с «Мужским государством». По его словам, лидера организации Позднякова ждет тюрьма.

О том, что организацию «Мужское государство» признали экстремистской, стало известно в понедельник, 18 октября. Такое решение принял Нижегородский областной суд. Движение не было зарегистрировано в установленном порядке, на деятельность его сторонников поступали жалобы.