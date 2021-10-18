Адвокат назвала последствия запрета «Мужского государства» для его членов

Основателям объединения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Такие последствия для членов организации назвала адвокат Мари Давтян, ее цитирует РИА Новости.

«Участникам организации грозит ответственность вплоть до уголовной, если они будут продолжать участвовать в нем. Но на практике рядовых участников преследуют редко и, если они выйдут из движения, то вряд ли их привлекут к ответственности», — заявила Давтян.

Она рассказала, что паблики организации в социальных сетах заблокируют. По ее словам, лишение человека свободы за высказывания — чрезмерное наказание, но признание «Мужского государства» экстремистской организацией совершенно обоснованно, так как объединение распространяло ненависть к женщинам, а также призывало к насилию.

О том, что организацию «Мужское государство» признали экстремистской, стало известно в понедельник, 18 октября. Такое решение принял Нижегородский областной суд. Движение не было зарегистрировано в установленном порядке, на деятельность его сторонников поступали жалобы.

До этого во вторник, 12 октября, мессенджер Telegram заблокировал каналы лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова. При этом запасной Telegram-канал основателя объединения с более чем 50 тысячами подписчиков продолжал работать, как и канал, с помощью которого его сторонники координировали рейды.