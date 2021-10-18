Основатель «Мужского государства» отреагировал на запрет организации в России

Основатель и лидер «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков отреагировал на запрет движения в России. Его слова приводит News.ru.

Поздняков заявил, что не считает «Мужское государство» экстремистской организацией, так как, по его словам, деятельность движения «не выходила за пределы интернета». По его мнению, объединение «просто троллило в сети, боролось с компаниями и их культурно-оккупационной повесткой и их пропагандой ЛГБТ среди детей».

Лидер «Мужского государства» добавил, что в России существует Федеральная служба исполнения наказаний, чьи «участники на протяжении длительного времени насиловали, убивали, пытали людей, вымогали у них деньги, фабриковали на них дела, заставляли признаться в преступлениях, которые они не совершали».

Ранее 18 октября сообщалось, что Нижегородский суд признал объединение «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Отмечалось, что движение не было зарегистрировано в установленном порядке, на деятельность его сторонников поступали жалобы.

12 октября мессенджер Telegram заблокировал каналы лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова. Тем не менее запасной Telegram-канал основателя объединения с более чем 50 тысячами подписчиков продолжал работать, как и канал, с помощью которого его сторонники координировали рейды.

В августе «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикаций с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Активисты движения потребовали удалить все посты с упоминаниями «негров», а также «принести извинения перед русской нацией». В ответ представители «Тануки» попросили основателя Telegram Павла Дурова и Минцифры заблокировать личный блог Позднякова и его сторонников за то, что они распространяют «экстремистский и разжигающий ненависть» контент.

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