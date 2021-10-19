Основатель «Мужского государства» выступил с новыми угрозами владельцу «Тануки»

Основатель движения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков пригрозил владельцу сети ресторанов «Тануки» Александру Орлову, что его компания еще столкнется с убытками, а сам Орлов окажется в тюрьме. С новыми угрозами Поздняков выступил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Орлов назвал тюремное заключение Позднякова следующим шагом в борьбе с «Мужским государством». Представитель «Тануки» Святослав Колосков, в свою очередь, заявил, что компания готовит иск к экстремистскому движению и планирует подсчитать убытки, нанесенные сети ресторанов травлей сторонниками Позднякова.

«Передайте им, чтоб были готовы еще к убыткам. Их будет много», — пригрозил Поздняков. Он подчеркнул, что пока его интересует только Орлов, но в дальнейшем, когда он «разберется с ним» и «укрепит положение правых в России», то наказание будет ждать всех, кто «идет вразрез традиционным ценностям».

Я думаю, товарищ Орлов присядет быстрее, чем я, и когда это произойдет, его иллюзия о том, что он, его деньги и его статус дают ему какую-то гарантию, развеются, как туман поутру. На этом и закончится моя маленькая, но победоносная война. Владислав Поздняков основатель «Мужского государства»

Движение «Мужское государство» признали экстремистским в понедельник, 18 октября. Организация не была зарегистрирована в установленном порядке, на деятельность ее сторонников поступали жалобы. В разговоре с «Лентой.ру» Поздняков заявил, что не боится тюрьмы «от слова совсем». По его словам, выдворять из той страны, в которой он сейчас находится, его никто не будет, потому что на то нет оснований.

Нижегородская прокуратура заинтересовалась «Мужским государством» после того, как его сторонники устроили атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Представители компании обратились к владельцу Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы Позднякова.