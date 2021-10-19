Основатель «Мужского государства» ответил на планы посадить его за решетку

Основатель движения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков не боится, что его могут посадить за решетку, потому что он находится не в России. Так он ответил на планы по борьбе с движением, которые ранее раскрыли представители компании «Тануки». Свою позицию Поздняков выразил в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее представитель «Тануки» Святослав Колосков заявил, что компания готовит иск к экстремистскому движению. После того, как все каналы «Мужского государства» и Владислава Позднякова заблокируют, будет подсчитан размер убытков, которые компания понесла в результате травли сторонников движения. Основатель «Тануки» Александр Орлов, в свою очередь, также назвал тюремное заключение Позднякова следующим шагом борьбе с «Мужским государством».
Поздняков отметил, что не боится тюрьмы «от слова совсем», а «Мужским государством» не руководит уже больше года. Адвокат же, который присутствовал в Нижегородском суде на слушании дела о признании «Мужского государства» экстремистской организацией от лица Позднякова, был там «только из принципа», и потому он там «какого-то черта был ответчиком».
Кроме того, он выразил уверенность, что его не станут выдворять из той страны, где он сейчас находится. «Я нахожусь здесь легально. Я даже в России не в розыске. Там даже никакое дело против меня не открыто, а вы мне про выдворение из чужой страны. Это их влажные фантазии», — сказал Поздняков.
О том, что движение «Мужское государство» признали экстремистским, стало известно в понедельник, 18 октября. Организация не была зарегистрирована в установленном порядке, на деятельность ее сторонников поступали жалобы. За несколько дней до этого мессенджер Telegram заблокировал каналы Владислава Позднякова. При этом его запасной Telegram-канал с более чем 50 тысячами подписчиков продолжал функционировать.
Нижегородская прокуратура заинтересовалась «Мужским государством» после того, как его сторонники устроили атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Представители компании обратились к владельцу Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы Позднякова. На угрозы после поддержки «Тануки» пожаловались и некоторые россияне.