Основатель «Мужского государства» ответил на планы посадить его за решетку

Основатель движения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков не боится, что его могут посадить за решетку, потому что он находится не в России. Так он ответил на планы по борьбе с движением, которые ранее раскрыли представители компании «Тануки». Свою позицию Поздняков выразил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее представитель «Тануки» Святослав Колосков заявил, что компания готовит иск к экстремистскому движению. После того, как все каналы «Мужского государства» и Владислава Позднякова заблокируют, будет подсчитан размер убытков, которые компания понесла в результате травли сторонников движения. Основатель «Тануки» Александр Орлов, в свою очередь, также назвал тюремное заключение Позднякова следующим шагом борьбе с «Мужским государством».

Каким образом эти болваны собираются сажать меня за решетку? Интерпол не берет дела по экстремизму. Владислав Поздняков основатель «Мужского государства»

Поздняков отметил, что не боится тюрьмы «от слова совсем», а «Мужским государством» не руководит уже больше года. Адвокат же, который присутствовал в Нижегородском суде на слушании дела о признании «Мужского государства» экстремистской организацией от лица Позднякова, был там «только из принципа», и потому он там «какого-то черта был ответчиком».

Кроме того, он выразил уверенность, что его не станут выдворять из той страны, где он сейчас находится. «Я нахожусь здесь легально. Я даже в России не в розыске. Там даже никакое дело против меня не открыто, а вы мне про выдворение из чужой страны. Это их влажные фантазии», — сказал Поздняков.

О том, что движение «Мужское государство» признали экстремистским, стало известно в понедельник, 18 октября. Организация не была зарегистрирована в установленном порядке, на деятельность ее сторонников поступали жалобы. За несколько дней до этого мессенджер Telegram заблокировал каналы Владислава Позднякова. При этом его запасной Telegram-канал с более чем 50 тысячами подписчиков продолжал функционировать.

Нижегородская прокуратура заинтересовалась «Мужским государством» после того, как его сторонники устроили атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Представители компании обратились к владельцу Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы Позднякова. На угрозы после поддержки «Тануки» пожаловались и некоторые россияне.