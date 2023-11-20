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18:18, 20 ноября 2023Силовые структуры

Ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» объявили в международный розыск

МВД РФ объявило в международный розыск основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Орлова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

МВД России объявило в международный розыск ресторатора Александра Орлова, основавшего сети «Тануки» и «Ерш». Об этом сообщает ТАСС.

Орлов проходит обвиняемым по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой»).

Следователи запросили его заочного ареста, однако дата рассмотрения ходатайства в суде пока не назначена.

Ранее ресторатор был объявлен в федеральный розыск. По некоторым данным, уголовное дело в отношении него связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в которое входил Орлов, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей: они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования. Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства.

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