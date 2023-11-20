МВД запросило заочный арест владельца сетей «Тануки» и «Ерш»

МВД потребовало заочно арестовать владельца сетей «Тануки» и «Ерш» Орлова

МВД России потребовало заочно арестовать владельца сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство также объявило известного ресторатора в международный розыск. Ранее он был объявлен в федеральный розыск по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой») УК РФ. Орлову грозит до пяти лет колонии.

По некоторым данным, уголовное дело против ресторатора связано со скандалом с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити». Арендодатель «Промтехноком» обвинил руководство фитнес-зала, в которое входил Орлов, в причинении ущерба на 110 миллионов рублей: они умышленно не оплачивали аренду и начали строить бассейн без согласования. Сейчас спортивный клуб закрыт и находится в процессе банкротства.