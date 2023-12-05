Россиянин побывал на рынке Фиджи и описал эмоции фразой «как в России в 90-е»

Российский тревел-блогер побывал на базаре на Фиджи и сравнил его с отечественным рынком в 1990-е. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Наша цель была проста — найти что-то съестное для завтрака прямо на рынке, словно в глубоком детстве в девяностых, когда вместе с родителями по воскресеньям мы шли на базар за продуктами и каждый раз покупали бабушкины горячие пирожки. Тогда для меня не было ничего вкуснее, чем эти пирожки за три-шесть рублей с повидлом или ливером», — такими фразами описал свои эмоции россиянин.

Путешественник добавил, что на фиджийском рынке он тоже нашел домашние пироги у местной продавщицы. Кусок такой выпечки, по словам туриста, стоил три доллара Фиджи (около 120 рублей).

Россиянин признался, что продавщица оказалась приветливой и заботливой, а ее пирог — вкусным. «Кокосовые нотки раскрывались во рту — стружка, сливки, мука... Получилось то, что мы и хотели, но совершенно не ожидали встретить такой завтрак здесь», — порадовался он.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл истинное отношение потомков каннибалов на Фиджи к русским. Автор публикации сообщил, что жители острова очень ценят разнообразие культур и рады общению с туристами.