Блогер раскрыл истинное отношение потомков каннибалов на Фиджи к россиянам

Российский тревел-блогер и путешественник побывал на Фиджи и раскрыл истинное отношение потомков каннибалов на острове к русским. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Нас встретили тепло и дружелюбно, учитывая то, что они являются потомками людоедов — это вдвойне приятно, — отметил он. — Местные жители, как ни странно, отнеслись к нам с большим интересом и в какой-то степени с уважением».

Автор публикации сообщил, что жители острова очень ценят разнообразие культур и рады общению с туристами. «Нас даже просили рассказать о России и нашей культуре, — добавил он. — Они слушали нашу историю с открытыми ртами, а потом очень резко тема перетекла уже в интересующую фиджийцев».

Более того, блогер заявил, что мужчины на Фиджи хотят одного — возможности иметь жену из России. «Но это еще не все причуды от фиджийцев, мы даже встретились с дедулей на пенсии, который, потеряв свою (фиджийскую) жену, готов к новой любви, именно из России», — пояснил он.

Ранее в ноябре российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала на Фиджи и описала местных жителей фразой «раньше резали иностранцев в суп без разбора и ели». Девушка рассказала, что в этой стране прежде жили «кровожадные, безжалостные люди».