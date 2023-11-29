Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 29 ноября 2023Путешествия

Блогер раскрыл истинное отношение потомков каннибалов на Фиджи к россиянам

Фото: David Gray / Reuters

Российский тревел-блогер и путешественник побывал на Фиджи и раскрыл истинное отношение потомков каннибалов на острове к русским. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Нас встретили тепло и дружелюбно, учитывая то, что они являются потомками людоедов — это вдвойне приятно, — отметил он. — Местные жители, как ни странно, отнеслись к нам с большим интересом и в какой-то степени с уважением».

Автор публикации сообщил, что жители острова очень ценят разнообразие культур и рады общению с туристами. «Нас даже просили рассказать о России и нашей культуре, — добавил он. — Они слушали нашу историю с открытыми ртами, а потом очень резко тема перетекла уже в интересующую фиджийцев».

Материалы по теме:
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

Более того, блогер заявил, что мужчины на Фиджи хотят одного — возможности иметь жену из России. «Но это еще не все причуды от фиджийцев, мы даже встретились с дедулей на пенсии, который, потеряв свою (фиджийскую) жену, готов к новой любви, именно из России», — пояснил он.

Ранее в ноябре российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала на Фиджи и описала местных жителей фразой «раньше резали иностранцев в суп без разбора и ели». Девушка рассказала, что в этой стране прежде жили «кровожадные, безжалостные люди».

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об уничтожении беспилотника в Подмосковье

      В сахалинской красной икре нашли живые личинки

      Стало известно о сумме доходов штатов США от поддержки Украины

      Психолог назвала главную иллюзию в начале отношений

      Рейтинг Байдена упал до рекордного минимума

      Россиянка поселила у себя в квартире сотни человек и попала под суд

      Маск ответил на приглашение ХАМАС посетить сектор Газа

      16 российских школьников госпитализировали из-за плова

      Иностранец украл детей россиянина ради улучшения материального положения

      В Госдуме предложили учить школьников обороне от насильников и собак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости