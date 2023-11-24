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03:30, 24 ноября 2023Путешествия

Россиянка побывала на «земле каннибалов» и поделилась впечатлениями от поездки

Фото: Loren Elliott / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала на Фиджи и описала местных жителей фразой «раньше резали иностранцев в суп без разбора и ели». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Девушка рассказала читателям, что в этой стране прежде жили «кровожадные, безжалостные люди». «Мы на земле каннибалов!» — подчеркнула она. При этом туристка обратила внимание, что сейчас на Фиджи атмосфера умиротворения и спокойствия. По мнению Ершовой, местные жители проявляют излишнюю доброжелательность, чтобы приезжие могли почувствовать себя в безопасности.

Кроме того, путешественница обратила внимание на бедность жителей Фиджи. Так, рядом с шикарными отелями можно заметить лачуги простых людей. «Молодые люди без зубов в грязной одежде что-то хряпнули уже с утра и просто сидят, смотрят вдаль. Даже не попрошайничают», — заключила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала поездку в Индию фразой «от восторга до отравления один шаг». Она отметила, что местная уличная еда может быть опасной для здоровья туристов.

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      Зарина Дзагоева
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