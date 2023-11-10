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09:06, 10 ноября 2023Путешествия

Россиянка поехала в Индию и описала ее фразой «от восторга до отравления шаг»

Фото: Amit Dave / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и описала поездку фразой «от восторга до отравления один шаг». Свои впечатления она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что местная уличная еда может быть опасной для здоровья туристов. «Смотря на все это безумие, происходящее вокруг меня, я задумалась об опасности, скрытой в лакомствах местной уличной еды», — объяснила девушка.

Ершова решила не рисковать и попробовать питаться кокосами, посчитав их безопасным продуктом. Однако вскоре путешественница разочаровалась, увидев, как ее кокос раскалывают прямо на земле у пыльной дороги. Кроме того, продавец поднял с земли палочку и положил в кокос грязными руками.

«Не давайте индийцам докапываться до вашего кокоса своими грязными руками, не берите трубочку с асфальта, не вскрывайте кокос ржавым ножом. Лучше купить кокос и съесть его в ресторане или вообще в отеле», — предостерегла блогерша.

Ранее другой тревел-блогер побывал в Индии и описал поездку фразой «нищета и страдания». Россиянин подчеркнул, что для неопытных путешественников поездка в эту страну может стать неприятным опытом.

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      Зарина Дзагоева
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