Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:06, 5 декабря 2023Забота о себе

Трудоголикам назвали способы улучшить интимную жизнь

Фото: Bethany Legg / Unsplash

Если человек постоянно и сверхурочно работает, у него может не хватать энергии на интимную жизнь, предупредил врач-сексолог Андрей Булах. Способы улучшить интимную жизнь трудоголиков он назвал в комментарии для «Ленты.ру».

Ресурсы человека ограничены, и если много энергии тратится на рабочие моменты, на секс ее может не хватить, объяснил врач. По его словам, особенно остро эта проблема стоит у людей с не слишком сильной половой конституцией.

Биологически секс — это возможность зачать ребенка. Но на этот процесс всегда затрачиваются избыточные ресурсы человека. Если человек сильно устает, ресурсов у него попросту нет

Андрей Булахврач-сексолог, психотерапевт
Материалы по теме:
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено» Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено»Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
29 января 2021
«Раком — это по-русски» Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
«Раком — это по-русски»Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
5 сентября 2019

Если работа мешает интимным отношениям, необходимо оценить, есть ли возможность снизить рабочую нагрузку, посоветовал психотерапевт. «В моей практике были пары, которые в ходе консультирования глобально меняли свой подход к работе, а иногда меняли и саму работу, понимая, что в приоритете для них гармоничная личная жизнь», — отметил Булах.

Еще один способ решения проблемы, по мнению сексолога, — это найти способы зарядиться энергией. В частности, Булах рекомендовал ходить на массаж, искать варианты для позитивного эмоционального переключения, заниматься обоюдными ласками до секса, выполнять дыхательные практики. «Можно заранее отключить телефон, чтобы не ждать звонков с работы, и ваше интимное пространство и время с партнером станут только вашими», — подытожил специалист.

Ранее психолог-реабилитолог Геляна Ширикинова призвала не мириться с необычным видом измены. Она отметила, что если человек мысленно допускает отношения не с постоянным партнером, об эмоциональной близости между ними не может быть и речи

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском участке. Что происходит в Артемовском?

      Трудоголикам назвали способы улучшить интимную жизнь

      Медсестра хосписа назвала главную ошибку родственников пациентов

      Байден стал героем мемов после странной оговорки

      Пресс-секретарь Белого дома ушла с брифинга после вопроса о Байдене

      В небе над Керчью раздалась серия взрывов

      Лидер демократов в Сенате США запросил голосование по помощи Киеву

      В России захотели повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

      В Винницкой области Украины произошел взрыв

      В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости