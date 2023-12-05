Трудоголикам назвали способы улучшить интимную жизнь

Если человек постоянно и сверхурочно работает, у него может не хватать энергии на интимную жизнь, предупредил врач-сексолог Андрей Булах. Способы улучшить интимную жизнь трудоголиков он назвал в комментарии для «Ленты.ру».

Ресурсы человека ограничены, и если много энергии тратится на рабочие моменты, на секс ее может не хватить, объяснил врач. По его словам, особенно остро эта проблема стоит у людей с не слишком сильной половой конституцией.

Биологически секс — это возможность зачать ребенка. Но на этот процесс всегда затрачиваются избыточные ресурсы человека. Если человек сильно устает, ресурсов у него попросту нет Андрей Булах врач-сексолог, психотерапевт

Если работа мешает интимным отношениям, необходимо оценить, есть ли возможность снизить рабочую нагрузку, посоветовал психотерапевт. «В моей практике были пары, которые в ходе консультирования глобально меняли свой подход к работе, а иногда меняли и саму работу, понимая, что в приоритете для них гармоничная личная жизнь», — отметил Булах.

Еще один способ решения проблемы, по мнению сексолога, — это найти способы зарядиться энергией. В частности, Булах рекомендовал ходить на массаж, искать варианты для позитивного эмоционального переключения, заниматься обоюдными ласками до секса, выполнять дыхательные практики. «Можно заранее отключить телефон, чтобы не ждать звонков с работы, и ваше интимное пространство и время с партнером станут только вашими», — подытожил специалист.

Ранее психолог-реабилитолог Геляна Ширикинова призвала не мириться с необычным видом измены. Она отметила, что если человек мысленно допускает отношения не с постоянным партнером, об эмоциональной близости между ними не может быть и речи

