СКА в матче с «Автомобилистом» прервал 11-матчевую победную серию в КХЛ

Петербургский СКА на выезде проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 5 декабря. Основное время завершилось со счетом 2:2. На голы игроков хозяев Андрея Обидина и Владимира Кузнецова гости ответили шайбами Захара Бардакова и Сергея Толчинского. В овертайме зрители не увидели голов, а в серии буллитов был сильнее «Автомобилист».

СКА прервал 11-матчевую победную серию в КХЛ. Команда занимает четвертое место в Западной конференции. «Автомобилист» находится на седьмой строчке в Восточной конференции.

СКА в следующем матче 7 декабря на выезде сыграет с «Трактором». «Автомобилист» в тот же день дома примет «Салават Юлаев».

