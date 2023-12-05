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15:11, 5 декабря 2023Мир

В Кремле анонсировали встречу Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Кремль: Путин в рамках визита в Саудовскую Аравию встретится с наследным принцем

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Саудовскую Аравию встретится с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«В Эр-Рияде планируется встреча Владимира Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом», — анонсировали в Кремле.

Стороны обсудят вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах, а также проведут обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

Ранее в Кремле раскрыли детали визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ. В частности, на повестке дня будет взаимодействие стран в нефтяной области.

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      Виктория Кондратьева
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