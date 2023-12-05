В ОДКБ договорились воздерживаться от применения силы и все решать мирным путем

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились воздерживаться от применения силы и обязались решать все разногласия между собой и другими государствами мирным путем. Об этом говорится в декларации Совета организации.

В документе страны ОДКБ также выразили обеспокоенность в связи с обострением напряженности в мире, «эрозией» системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, а также возвращением блоковой конфронтации в международные отношения.

Помимо этого, в декларации указывается о неприемлемости странами ОДКБ провокационных действий у границ государств-членов организации, такие мероприятия могут привести к опасным инцидентам и росту военно-политической напряженности. Также в ОДКБ призвали к работе над недопущением военной конфронтации между ядерными державами.

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — сообщает в документе.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что организация переходит к новому этапу своего развития. Он обратил внимание на то, что в ответ на сложную геополитическую обстановку в мире растут востребованность и функционал ОДКБ. Генсек также выразил мнение, что международному объединению следует развивать и свой миротворческий потенциал.