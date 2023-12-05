В России нарастят выпуск бронежилетов для СВО

«Ростех» нарастит выпуск бронежилетов «Оберег» из-за высокого спроса

Выпуск российских бронежилетов «Оберег», предназначенных для использования в зоне проведения специальной военной операции (СВО), нарастят из-за высокого спроса. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram-канале.

«Производство бронежилетов "Оберег" было запущено весной 2023 года на тульском заводе "Ростеха" "Октава". Первоначально мощности предприятия позволяли выпускать до двух тысяч изделий в квартал, но теперь они существенно возросли. В 2024 году объем производства кратно увеличится по сравнению с уходящим годом», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что специалисты предприятия работают с отзывами участников СВО, которые позволяют оперативно вносить коррективы в конструкцию изделия. В «Ростехе» подчеркнули, что в ближайшее время планируют снизить вес бронежилета минимум на 0,5 килограмма без потери класса и площади защиты. Также специалисты продолжают совершенствовать противоосколочную защиту.

Штурмовой бронежилет «Оберег», который весит 9,4 килограмма, оснащается керамическими пластинами, а также противоосколочными и противопульными пакетами. Изделие обеспечивает защиту от автоматных патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также винтовочных и пулеметных патронов калибра 7,62 на 54 миллиметра.

В августе первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что первую партию бронежилетов «Оберег» опробовали в зоне СВО. Керамическая плита изделия выдержала попадание пули калибра 8,6 миллиметра.