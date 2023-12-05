В России предложили создать институт контроля за работой Google

Фадеев: нужен институт контроля за работой Google для безопасности пользователей

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным предложил создать институт по контролю за работой Google и других компаний ради информационной безопасности пользователей. Об этом сообщаетcя на сайте Кремля.

«Нужно организовать международный контроль за деятельностью IT-гигантов (в том числе Google), алгоритмы и критерии должны быть открыты, обсуждены и одобрены международными институтами. Но прежде институт надо создать», — заявил Фадеев.

Он отметил, что это непростая задача, поскольку «здесь будет серьезное сопротивление: это же частные компании, вы не можете вмешиваться в работу частных компаний». Однако, считает глава СПЧ, это неправильно, так как «компании частные, но интернет — общее благо».

В качестве примера Фадеев привел гражданскую авиацию, где много частных компаний, но все соблюдают международные правила, потому что в приоритете безопасность. «Так же и здесь, надо поставить во главу угла информационную безопасность пользователя», — добавил он.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалять из видеохостинга YouTube фейки о специальной военной операции (СВО) на Украине.

14 ноября мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян.

Google впервые оштрафовали за отказ хранить данные российских пользователей на территории страны в июле 2021 года. Сумма штрафа составила три миллиона рублей.