В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

Сенат США: Зеленский выступит по видеосвязи на закрытом брифинге

Владимир Зеленский во вторник, 5 декабря, выступит по видеосвязи перед конгрессменами на закрытом брифинге. Об этом рассказал глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер, пишет РИА Новости.

«Сегодня вечером я хотел бы объявить о том, что администрация США пригласила... Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи в рамках проведения нами завтрашнего закрытого брифинга», — отметил политик.

Как объяснил Шумер, брифинг пройдет в преддверии голосования, которое определит, сможет ли Конгресс выделить дополнительное финансирование на нужды Украины, запрошенное ранее президентом Штатов Джо Байденом.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отсутствие поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов подорвало бы и международные усилия по помощи Киеву. По его словам, новую помощь Украине Конгрессу необходимо согласовать до конца текущего года, так как деньги заканчиваются. Без утвержденных ассигнований поставки оружия прекратятся.

В свою очередь, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос помощи Вооруженным силам Украины должен рассматривать только вместе с передачей средств на охрану американской национальной границы.