Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:05, 5 декабря 2023Мир

В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

Сенат США: Зеленский выступит по видеосвязи на закрытом брифинге
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Eric Lalmand / Belga News Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский во вторник, 5 декабря, выступит по видеосвязи перед конгрессменами на закрытом брифинге. Об этом рассказал глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер, пишет РИА Новости.

«Сегодня вечером я хотел бы объявить о том, что администрация США пригласила... Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи в рамках проведения нами завтрашнего закрытого брифинга», — отметил политик.

Как объяснил Шумер, брифинг пройдет в преддверии голосования, которое определит, сможет ли Конгресс выделить дополнительное финансирование на нужды Украины, запрошенное ранее президентом Штатов Джо Байденом.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отсутствие поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов подорвало бы и международные усилия по помощи Киеву. По его словам, новую помощь Украине Конгрессу необходимо согласовать до конца текущего года, так как деньги заканчиваются. Без утвержденных ассигнований поставки оружия прекратятся.

В свою очередь, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос помощи Вооруженным силам Украины должен рассматривать только вместе с передачей средств на охрану американской национальной границы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском участке. Что происходит в Артемовском?

      Трудоголикам назвали способы улучшить интимную жизнь

      Медсестра хосписа назвала главную ошибку родственников пациентов

      Байден стал героем мемов после странной оговорки

      Пресс-секретарь Белого дома ушла с брифинга после вопроса о Байдене

      В небе над Керчью раздалась серия взрывов

      Лидер демократов в Сенате США запросил голосование по помощи Киеву

      В России захотели повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

      В Винницкой области Украины произошел взрыв

      В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости