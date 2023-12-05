В США рассказали о возможных последствиях отсутствия поддержки Украины

Салливан: союзники начнут сомневаться, если Штаты перестанут поддерживать Киев

Отсутствие поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов подорвало бы и международные усилия по помощи Киеву. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Остальные, смотря на нас, скажут: "Вы не даете денег". Это подорвет наши усилия по созданию широкой международной коалиции», — предупредил он.

Джейк Салливан также подчеркнул, что новую помощь Украине Конгрессу необходимо согласовать до конца текущего года, так как деньги заканчиваются. Без утвержденных ассигнований поставки оружия прекратятся.

Он отметил, что Штаты продолжат консолидировать усилия союзников, но это может столкнуться с сомнениями прочих стран.

Ранее сообщалось, что Сенат американского Конгресса может проголосовать по пакетному запросу Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря. Однако сообщается, что голосование может задержаться из-за разногласий между республиканцами и демократами.

Ранее издание Economist написало о том, что некоторые члены Конгресса опасаются, что помощь Украине отложат до окончания выборов президента Соединенных Штатов в 2024 году. Конгрессмены полагают, что если пакет помощи Киеву не удастся согласовать до католического Рождества.