В США обозначили сроки для вынесения решения по импичменту Байдену

Конгресс США вынесет решение по импичменту Байдену в начале 2024 года

Палата представителей конгресса США обозначила сроки для вынесения решения по импичменту президенту Джо Байдену. Его планируют принять в начале 2024 года, сообщил председатель юридического комитета палаты Джим Джордан, комментируя ведущееся расследование в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

«Мы намерены поговорить с последними несколькими свидетелями, но хотим сделать это как можно скорее. Мы полагаем, что сможем осуществить это относительно быстро», — сказал Джордан. По его словам, некоторые свидетели будут опрошены в декабре, оставшиеся — в январе. Процедура импичмента станет для конгрессменов ключевой по возвращении с новогодних праздников.

Председателю юридического комитета палаты также задали вопрос, будет ли принято решение по предъявлению импичмента действующему американскому президенту до середины 2024 года. «Да, полагаю, что решение в том или ином виде будет принято до этого», — ответил он.

В сентябре бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о начале расследования в рамках процедуры вынесения импичмента Байдену. Оно посвящено вопросу, получил ли Байден выгоду от зарубежных деловых операций своего сына Хантера, а также другим темам.