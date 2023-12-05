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02:02, 5 декабря 2023Мир

В США заявили об открывшемся в Конгрессе ящике Пандоры

Рамасвами: лишение полномочий конгрессмена Сантоса открыло ящик Пандоры
Джордж Сантос

Джордж Сантос. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал неверным решение палаты представителей Конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, которые ранее был обвинен в мошенничестве. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, это решение Конгресса США открывает ящик Пандоры, который будет использоваться в будущем.

При этом Рамасвами заявил, что считает Сантоса «патологическим лжецом». Однако, по словам политика, решение о том, должен ли он служить в Конгрессе США, принадлежит избирателям. Он также добавил, что обвинения в мошенничестве против Сантоса следует рассматривать в судебном порядке.

1 декабря Палата представителей США проголосовала за лишение полномочий Сантоса. 10 мая политика арестовали по обвинению в мошенничестве, незаконном отмывании денег и даче ложных показаний. Во время судебного заседания в Нью-Йорке Сантос заявил о своей невиновности по 13 пунктам обвинения. После этого его освободили под залог в 500 тысяч долларов.

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      Марина Совина
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