В США заявили об открывшемся в Конгрессе ящике Пандоры

Рамасвами: лишение полномочий конгрессмена Сантоса открыло ящик Пандоры

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал неверным решение палаты представителей Конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, которые ранее был обвинен в мошенничестве. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, это решение Конгресса США открывает ящик Пандоры, который будет использоваться в будущем.

При этом Рамасвами заявил, что считает Сантоса «патологическим лжецом». Однако, по словам политика, решение о том, должен ли он служить в Конгрессе США, принадлежит избирателям. Он также добавил, что обвинения в мошенничестве против Сантоса следует рассматривать в судебном порядке.

1 декабря Палата представителей США проголосовала за лишение полномочий Сантоса. 10 мая политика арестовали по обвинению в мошенничестве, незаконном отмывании денег и даче ложных показаний. Во время судебного заседания в Нью-Йорке Сантос заявил о своей невиновности по 13 пунктам обвинения. После этого его освободили под залог в 500 тысяч долларов.