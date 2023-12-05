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11:37, 5 декабря 2023Мир

В Южной Корее сравнили демографию страны с Титаником

Кандидат на пост министра Чхве: демографическая ситуация Кореи подобна Титанику

Фото: Heo Ran / Reuters

Кандидат на пост министра финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок сравнил демографию страны с Титаником, призвав немедленно принять меры по решению проблемы старения населения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Уже слишком поздно. У такого корабля, как Титаник, нет другого выбора, кроме как разбиться, как только он обнаружит риф», — заявил кандидат на министерский пост.

Политик не уточнил, какими средствами он собирается решать демографическую проблему. Однако он указал, что потребуется, как минимум, 30 лет, чтобы урегулировать проблему рождаемости и старения населения. Поэтому Чхве призвал к терпению и тщательной подготовке к изменениям в демографической политике.

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В материале агентства также приводятся данные по демографической ситуации в Южной Корее в сравнении с другими странами мира. Коэффициент ожидаемого количества рождений детей на одну женщину в стране является одним из самых низких в мире составляет всего 0,77. К примеру, в Японии, которая также сталкивается с демографическими проблемами коэффициент рождаемости составляет 1,33 ребенка на женщину. Для воспроизводства и медленного роста населения требуется коэффициент в 2,15 детей на женщину.

Ранее стало известно, что Южная Корея откажется от традиционного метода подсчета возраста и официально перейдет на международную систему. До принятия закона возраст в стране подсчитывался по так называемой «корейской традиции», или системе восточноазиатского счета возраста. Так, при рождении ребенку уже начисляется один год жизни. Затем годы прибавляются в каждый первый день лунного Нового года.

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      Максим Габриелян
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