Жители Южной Кореи помолодеют на один или два года за день

The Korea Times: в Южной Корее откажутся от традиционной системы подсчета возраста

Южная Корея откажется от традиционного метода подсчета возраста и официально перейдет на международную систему. Об этом сообщает The Korea Times.

Изменения вступят в силу в среду, 28 июня. Отмечается, что до принятия закона возраст в стране подсчитывался по так называемой «корейской традиции», или системе восточноазиатского счета возраста. Так, при рождении ребенку уже начисляется один год жизни. Затем годы прибавляются в каждый первый день лунного Нового года. Например, по данным на 26 июня 2023 года человеку, родившемуся 30 июня 2003 года, через несколько дней исполнится 20 лет по международному стандарту. Но по корейской системе человеку уже исполнился 21 год.

Согласно международной системе, возраст человека при появлении на свет равен нулю и прибавляется в день рождения. Таким образом, жители Южной Кореи при переходе на новую систему подсчета возраста помолодеют на один или даже два года.

В соответствии с изменениями в большинстве административных и гражданских вопросов возраст будет рассчитываться так же, как и во всем мире. Все возрасты, указанные в законах, контрактах и других официальных документах, будут рассчитываться согласно международной системе. Ожидается, что это значительно сократит количество правовых конфликтов и путаницы, возникающих из-за различных трактовок возраста.

Тем не менее старая формула сохранится в некоторых случаях, в том числе при поступлении в начальные школы и покупке алкогольной или табачной продукции. В настоящее время в Южной Корее дети поступают в начальные школы первого марта в год, следующий за тем, когда они достигают возраста шести лет, независимо от даты рождения. Аналогичным образом старая система сохранится и в отношении обязательного призыва на военную службу. Те, кто родился в 2004 году, могут проходить службу в 2023 году.

Ранее сообщалось, что школьный округ в американском штате Юта изъял из библиотек начальных и средних школ Библию из-за содержащихся в ней «пошлости и насилия». Руководство округа решилось на этот шаг после жалобы одного из родителей на то, что в религиозном тексте якобы присутствуют запрещенные для детей материалы «порнографического характера».

