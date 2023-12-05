Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:59, 5 декабря 2023Забота о себе

Врач раскрыл неочевидные и опасные причины носового кровотечения

Хирург Арташес Айрапетян: причиной носового кровотечения может стать опухоль

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Носовые кровотечения могут возникать по разным причинам — от лопнувшего сосуда до опухоли, предупредил пластический хирург Арташес Айрапетян. В беседе с «Лентой.ру» врач раскрыл и другие неочевидные и опасные факторы, провоцирующие кровотечение.

Айрапетян объяснил, что кровь из носа может течь из-за повреждения слизистой, аллергии, частого сморкания, долгого использования капель для носа, воспаления. В этих случаях проблему можно решить дома, отметил он.

Однако случается, что кровотечение является симптомом опухоли, высокого давления или возникает после серьезной травмы. В редких случаях его может спровоцировать пониженная свертываемость крови на фоне заболеваний печени, почек, хронического употребление алкоголя, а также болезни сердца

Арташес Айрапетянпластический хирург

Чтобы остановить кровотечение, нужно слегка наклониться вперед (не назад, как принято считать) и аккуратно зажать ноздри, рассказал Айрапетян. Волноваться стоит в тех случаях, когда кровотечение не останавливается в течение длительного времени. Быстрая потеря крови может вызвать анемию, предупредил собеседник «Ленты.ру».

При анемии возникают усталость, головокружение, кожа становится бледной, а сознание спутанным, обратил внимание пластический хирург. Также, по его словам, может повышаться пульс и появляться боль в груди.

Другая причина для беспокойства — вкус крови во рту. Это признак задних носовых кровотечений. Их невозможно остановить, зажав ноздри. Они, как правило, исходят из крупных кровеносных сосудов. При таком виде носового кровотечения следует немедленно обратиться за неотложной помощью

Арташес Айрапетянпластический хирург
Материалы по теме:
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022
В каких продуктах содержится много железа? Топ продуктов с высоким содержанием железа и рецепты из них
В каких продуктах содержится много железа?Топ продуктов с высоким содержанием железа и рецепты из них
4 августа 2023

Напоследок врач призвал всех, у кого носовые кровотечения бывают часто или долго не проходят, незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее Арташес Айрапетян предупредил об опасности безоперационной пластики носа. Он отметил, что используемые при этом филлеры могут дать неожиданный результат.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский военный заявил об ударе ВСУ по 25 своим же бойцам. Они хотели сдаться в плен России

      В НАТО заверили в продолжении помощи Украине вопреки позиции ряда стран-членов

      Катя Лель тайно развелась с мужем спустя 15 лет брака

      Оценены пределы текущего роста курса доллара

      Имущество холдинга российского экс-депутата арестовали по делу о мошенничестве

      Врач раскрыла приводящую к отложению жира на животе привычку

      Российские власти решили не отказываться от новых пошлин

      В России заявили о готовности к переговорам с Украиной. Что об этом думают на Западе?

      Керченская переправа перешла на работу по фактической погоде

      Финляндия начнет производство боеприпасов для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости