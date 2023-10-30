Хирург предупредил об опасностях безоперационной пластики носа

При нехирургической коррекции носа используют филлеры, однако результат подобной процедуры может разочаровать, предупредил пластический хирург Арташес Айрапетян. Об опасностях безоперационной пластики он предупредил в комментарии для «Ленты.ру».

Безоперационная ринопластика — это коррекция формы носа при помощи филеров на основе гиалуроновой кислоты гелеобразной структуры, объяснил пластический хирург. Она притягивает влагу, тем самым увеличивая область вокруг места введения. В последние годы процедура стала очень популярна, отметил Айрапетян.

С помощью этих препаратов косметологи корректируют анатомические особенности. Например, если пациент хочет избавиться от горбинки, препарат вводят в область переносицы над горбинкой. Так формируется ровная линия носа без изгиба Арташес Айрапетян пластический хирург

Однако в этом методе есть ловушка, предупредил собеседник «Ленты.ру». В отличие от хирургической ринопластики, когда горбинку полностью устраняют, с помощью филеров проблему можно только закамуфлировать за счет увеличения носа в целом, пояснил эксперт. Он заверил, что часто такой результат разочаровывает пациентов, поскольку горбинку не видно, но в целом нос становится больше.

Также при подобной коррекции формы носа есть риск миграции филлеров, продолжил пластический хирург. Сдвиг препарата может произойти из-за физиологических факторов: движения мышц, незначительных травм, гравитации, а также неправильного введения филера или его недостаточного фиксирования. Этот процесс в итоге может привести нежелательным эстетическим последствиям и дискомфорту, разъяснил эксперт.

Принято считать, что филлеры рассасываются в срок до года. На самом деле это не всегда так. Срок зависит от препарата, профессионализма косметолога, строения сосудов, обмена веществ, образа жизни пациента. Это в некотором роде лотерея: неудовлетворительный результат может сохраняться несколько лет, а удачный — рассосаться за четыре месяца Арташес Айрапетян пластический хирург

Говоря об осложнениях, Айрапетян обратил внимание на то, что косметолог должен обладать опытом, чтобы правильно ввести препарат, не задев сосуды и нервные окончания. «Нет гарантии, что препарат не будет препятствовать кровообращению в области носа. Закупоривание мелких сосудов как минимум принесет сильный стресс, а закупоривание крупных сосудов чревато последствиями вплоть до некроза тканей. Если гель попадет в сам сосуд, последствия также могут плачевными — вплоть до слепоты», — подытожил Айрапетян.

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