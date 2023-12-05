Крупнейшую компенсацию за несправедливый приговор россиянину проверят в суде

Верховный суд Башкирии проверит крупнейшую выплату за несправедливый приговор

Верховный суд (ВС) Республики Башкортостан рассмотрит жалобу на решение о выплате 31 миллиона рублей 86-летнему Фатхулле Исхакову, отсидевшему 13 лет в советской тюрьме за чужое преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщил защитник Исхакова Виталий Буркин.

Апелляцию подал Исхаков, не согласившись с решением Ленинского районного суда Уфы о присуждении ему 31 миллиона рублей — истец оценил причиненный ему вред в 450 миллионов рублей. Заседание назначено на 20 декабря.

В беседе с «Лентой.ру» защитник Буркин назвал шансы на увеличение компенсации за несправедливый приговор высокими.

Однако накануне Исхаков получил письмо якобы от судей Верховного суда Башкирии, в котором сообщалось, что на судью Ленинского районного суда Уфы оказывалось «беспрецедентное давление» со стороны председателя ВС Башкирии. Последний якобы заставил присудить Исхакову максимально низкий размер компенсации, а теперь поставил задачу апелляционной коллегии по гражданским делам ВС Башкирии уменьшить и эту сумму.

Буркин расценил письмо как совет заявить об изменении территориальной подсудности дела. Для этого истец Исхаков записал видеообращение к президенту Владимиру Путину и председателю ВС России Вячеславу Лебедеву с просьбой направить материалы его дела в любой другой субъект России.

13 сентября Исхаков получил 31 миллион рублей компенсации морального вреда. Ранее мужчина рассказал «Ленте.ру» о жизни после несправедливого срока. По его словам, приговор уничтожил всю его жизнь. «У меня забрали жену, мать, сына. (...) Со своим здоровьем и упорством я бы космонавтом стал. Вместо этого у меня множество болячек. (...) Осторожничаю даже там, где не надо», — отметил он.