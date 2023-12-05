ВСУ нанесли удар артиллерией по десяткам своих же бойцов

ВСУ артиллерией уничтожили 25 пожелавших сдаться в плен России украинских солдат

Вооруженный силы Украины (ВСУ) артиллерийским огнем уничтожили 25 своих же бойцов, которые пожелали сдаться в плен российским войскам. Об этом сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС России с позывным Купол, передает РИА Новости.

«Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие, изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — рассказал военный.

Ранее украинские солдаты рассказали, что по утрам они просыпаются от призывов сдаться в плен. Другое подразделение пожаловалось, что со стороны российских позиций в момент пробуждения звучит песня Олега Газманова «Вперед, Россия».