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05:50, 5 декабря 2023Россия

ВСУ потеряли около 100 военных на южнодонецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли около 100 военных на южнодонецком направлении

Фото: Stringer / Reuters

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении составили примерно 100 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает ТАСС.

«Общие потери противника составили до 100 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — подчеркнул Чехов.

Также он отметил, что штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны в районе Приютного.

3 декабря сообщалось, что российские саперы уничтожили важный объект ВСУ в ходе рейда в серую зону Запорожской области. Объект касался обеспечения передвижения сил украинских военных на ореховском направлении.

В этот же день сообщалось, что российские военные пресекли попытки ротации сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе Старомайорского.

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      Марина Совина
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