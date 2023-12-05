ВСУ потеряли около 100 военных на южнодонецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли около 100 военных на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении составили примерно 100 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает ТАСС.

«Общие потери противника составили до 100 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — подчеркнул Чехов.

Также он отметил, что штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны в районе Приютного.

3 декабря сообщалось, что российские саперы уничтожили важный объект ВСУ в ходе рейда в серую зону Запорожской области. Объект касался обеспечения передвижения сил украинских военных на ореховском направлении.

В этот же день сообщалось, что российские военные пресекли попытки ротации сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе Старомайорского.