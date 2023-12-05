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00:27, 5 декабря 2023Россия

Явлинский рассказал о предложении Путину стать посредником по Украине

Явлинский заявил, что предлагал Путину стать посредником в переговорах с Киевом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Григорий Явлинский

Григорий Явлинский. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал в интервью РБК, что предлагал в ноябре во время разговора с президентом России Владимиром Путиным стать посредником в переговорах с Украиной.

«Я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», — заявил политик.

По его словам, в ходе «глубокого и долгого» разговора с главой государства Явлинский приводил аргументы за скорейшее прекращение огня. Он считает, что прекращение огня «еще не мейнстрим», но «скоро станет главным словосочетанием».

Ранее Явлинский рассказал, что его беседа с Путиным была посвящена специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что это был серьезный разговор и российский лидер «все внимательно выслушал».

26 октября стало известно, что Путин и Явлинский в ходе встречи не касались темы президентских выборов.

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      Марина Совина
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