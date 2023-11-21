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23:33, 21 ноября 2023Россия

Явлинский заявил о серьезном разговоре с Путиным об Украине

Явлинский заявил о серьезном разговоре с Путиным об Украине на встрече в октябре

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал подробности разговора с президентом России Владимиром Путиным в конце октября. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVI.

По словам политика, беседа была посвящена специальной военной операции (СВО) на Украине. «Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать», — заявил Явлинский. Он подчеркнул, что это был серьезный разговор и российский лидер «все внимательно выслушал».

26 октября стало известно, что Путин и Явлинский в ходе встречи не касались темы президентских выборов.

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      Марина Совина
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