Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:10, 6 декабря 2023Из жизни

103-летний водопроводчик раскрыл оригинальный секрет долголетия

103-летний житель США счел умение не совать нос в чужие дела секретом долголетия

Фото: Nick Stephenson / Unsplash

Житель США отпраздновал 103-й день рождения и раскрыл оригинальный секрет своего долголетия. Об этом сообщает KCRG-TV.

Эдвард Лоуренс отметил знаменательную дату в понедельник в городе Чарлстон, штат Южная Каролина. Мужчина сначала работал водопроводчиком, а позже стал начальником службы технического обслуживания города.

Главной причиной своего долголетия Лоуренс назвал умение правильно относиться к себе и другим. «Проживешь долго, если не будешь совать нос в чужие дела», — заявил 103-летний мужчина.

Материалы по теме:
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня 2018
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021

Лоуренс встретил праздник в кругу семьи и друзей. Он все еще живет в собственном доме, любит водить машину и занимается мелким ремонтом, когда нужно. Более того, после ухода с городской службы, долгожитель до 99 лет проработал водопроводчиком в местной церкви.

Ранее 100-летний тиктокер из США назвал шесть главных вещей, которые позволили ему прожить долгую и счастливую жизнь. Первой причиной своего долголетия он считает любовь к определенным сладостям.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это абсолютное сумасшествие» Байден осудил неспособность американских законодателей согласовать новую помощь Украине

      Россиянин попал в СИЗО за участие в деятельности экстремистской организации

      Замглавы полиции российского региона устроил дебош в ресторане и избил коллегу

      Назван самый вредный способ курения

      Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

      В Москве заработали дополнительные пункты обогрева для бездомных людей

      Врачи предостерегли от непоправимых последствий недосыпа

      В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

      103-летний водопроводчик раскрыл оригинальный секрет долголетия

      Дачников призвали не забыть выполнить ряд важных работ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости