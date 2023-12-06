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12:55, 6 декабря 2023Ценности

39-летняя звезда «Универа» показала фигуру в первые дни после родов

Фото: @mkozhevnikova

Звезда популярного сериала «Универ» Мария Кожевникова показала фигуру в первые дни после родов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 39-летняя актриса предстала, находясь в родильном доме, в длинной белой сорочке с короткими рукавами. При этом звезда держала в руках сына. На фото видно, что у знаменитости по-прежнему присутствует округленный живот и жировые складки в области рук.

«Решила выставить честное фото из роддома. Тем самым хочу поддержать обычных женщин, какой сама и являюсь. А то посмотришь соцсети и думаешь: ну как так, все без живота и с весом условно 50 килограммов. Конечно, наверное, есть и исключения, и кто-то выходит и роддома, как с показа Victoria's Secret. Но, увы, меня такая функция обошла стороной», — призналась Кожевникова.

Известно, что 25 сентября артистка в четвертый раз стала матерью.

В апреле звезда «Универа» раскрыла секрет стройности без занятий спортом. Мария Кожевникова заявила, что старается следить за фигурой максимально бережными для психики способами.

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      Екатерина Ештокина
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