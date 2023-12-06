Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:09, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал Маска колхозником

Фото: Leon Neal / Reuters

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал американского миллиардера, владельца соцсети Х (бывшая Twitter) Илона Маска колхозником из-за его образа на конференции DealBook Summit, на которой он грубо обратился к рекламодателям компании. Об этом Лебедев высказался в выпуске новостей, доступном во «ВКонтакте».

Комментируя новость о том, что Маск резко высказался в адрес рекламодателей соцсети, Лебедев оценил его одежду. «Особенно мне нравится лук Илона Маска с его дубленочкой, в которой он выглядит, как абсолютно полный колхозник», — сказал дизайнер.

Ранее Лебедев заявил, что Маск провел ребрендинг соцсети Twitter и превратил ее в X, чтобы в будущем сделать из площадки многофункциональную платформу.

30 ноября Маск обратился к рекламодателям, которые пытались шантажировать компанию Х отказом от размещения рекламы. Он послал тех, кто высказался о возможном отказе от сотрудничества, и призвал их не рекламироваться в его соцсети.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной Рады. Он просил у Путина убежища и предрекал конец правлению Зеленского

      Новые БДК будут переносить звено ударных вертолетов Ка-52М

      Российская уголовница заставила детей забитой ею подруги отмывать с пола кровь

      Путин заявил о нерушимости дружеских отношений России и Саудовской Аравии

      Светлана Ходченкова опубликовала фото в наряде без бюстгальтера

      В России призвали к тщательному расследованию смерти экс-депутата Рады Ильи Кивы

      В МВФ оценили последствия конфискации российских активов

      Путин пригласил саудовского наследного принца посетить Россию

      Айза решила лишить Гуфа родительских прав

      Артемий Лебедев назвал Маска колхозником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости