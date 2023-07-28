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15:13, 28 июля 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев раскрыл замысел Маска

Блогер Лебедев заявил, что Маск собирается расширить функционал Twitter

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что американский миллиардер Илон Маск провел ребрендинг социальной сети Twitter, чтобы расширить ее функционал. Об этом он рассказал в обзоре новостей, выпуск доступен на Rutube.

«Илон Маск собирается делать из Twitter супермега-апп, типа WeChat, и название Twitter для этого вообще не подходит», — раскрыл блогер замысел Маска.

Он предположил, что платформа с новым названием Х совместит в себе функции мессенджера, соцсети и других площадок.

Дизайнер добавил, что, несмотря на ребрендинг, он не изменил своего отношения к платформе. «Мне и раньше никогда не хотелось писать в Twitter, и сейчас не захотелось», — заявил он.

О ребрендинге Twitter стало известно 24 июля. Логотипом компании стала черно-белая буква Х, а посты в соцсети, по заявлению Маска, теперь будут называться не твитами, а иксами.

Маск приобрел соцсеть в октябре 2022 года. После покупки он обещал, что на платформе появится монетизация контента, а также анонсировал другие новые функции.

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    Мария Большакова
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