Маск раскрыл подробности переименования Twitter

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что твиты будут называться «иксами»

Владелец соцсети Twitter, американский миллиардер Илон Маск заявил, что теперь твиты будут называться «иксами». Подробности переименования платформы он раскрыл на своей странице в соцсети.

«Иксы», — написал Маск в Twitter на вопрос пользователя о том, как будут называться твиты после ребрендинга платформы.

О ребрендинге Twitter сообщалось 24 июля. Соцсеть стала назваться X. Также изменился логотип платформы: вместо голубой птицы на нем изображена буква X. Как рассказал предприниматель, новый логотип является воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Вскоре после покупки компании бизнесмен сменил ее руководство и уволил почти половину сотрудников. Помимо этого, предприниматель объявил о начале монетизации контента в соцсети и пообещал добавить функцию видео- и аудиозвонков.