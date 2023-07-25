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11:38, 25 июля 2023Интернет и СМИ

Маск раскрыл подробности переименования Twitter

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что твиты будут называться «иксами»

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Владелец соцсети Twitter, американский миллиардер Илон Маск заявил, что теперь твиты будут называться «иксами». Подробности переименования платформы он раскрыл на своей странице в соцсети.

«Иксы», — написал Маск в Twitter на вопрос пользователя о том, как будут называться твиты после ребрендинга платформы.

О ребрендинге Twitter сообщалось 24 июля. Соцсеть стала назваться X. Также изменился логотип платформы: вместо голубой птицы на нем изображена буква X. Как рассказал предприниматель, новый логотип является воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Вскоре после покупки компании бизнесмен сменил ее руководство и уволил почти половину сотрудников. Помимо этого, предприниматель объявил о начале монетизации контента в соцсети и пообещал добавить функцию видео- и аудиозвонков.

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    Евгения Наумова
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