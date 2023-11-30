Маск послал угрожавших отказаться от сотрудничества с X рекламодателей

Илон Маск грубо оскорбил угрожавших прекратить сотрудничество с Х рекламодателей

Владелец социальной сети Х (бывшая Twitter) Илон Маск предложил крупным рекламодателям, пытающимся шантажировать компанию отказом от размещения рекламы, просто не сотрудничать с ней. В разговоре на конференции DealBook Summit, которую проводит The New York Times, он грубо оскорбил своих критиков, передает CNBC.

В ответ на вопрос журналиста Эндрю Соркина, не хочет ли Маск извиниться за свои слова, что, возможно, было бы полезным с точки зрения заказчиков рекламы и снятия напряженности, бизнесмен, обращаясь к таким компаниям, сказал: «Не рекламируйтесь».

Миллиардер объяснил, что не хочет видеть в Х их объявлений, и послал тех, кто пытается надавить на него с помощью денег и размещений. Вслед за этим Маск произнес оскорбление по словам и передал привет Бобу Айгеру, главе Disney (компания является крупнейшим из рекламодателей Х, снявших рекламу из-за недавних заявлений его владельца).

Маск подчеркнул, что не видит какой-либо проблемы в ненависти к нему, но в то же время намекнул, что его сторонники начнут бойкотировать товары компаний, которые попытались давить на него.

Ранее владелец X пригрозил «термоядерным» иском организациям, выступившим против платформы на фоне обвинений его в антисемитизме. По его словам, пострадают все, кто участвовал в мошенническом нападении на компанию.

Поводом для конфликта стало одобрение Илоном Маском публикации, где сообщества евреев обвинялись в распространении ненависти к белым. Отдельно бизнесмен обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL в продвижении «антибелого, антиазиатского и любого другого расизма».

За такие высказывания владельца Х подверг критике официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс, а значительное количество рекламодателей, в том числе Apple, Walt Disney, IBM, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили размещение рекламы в Х.

Несмотря на отказ от извинений Маск предпринимает усилия для снятия обвинений в антисемитизме. В частности, он посетил Израиль, где встретился с президентом Ицхаком Герцогом и обсудил с ним проблему антисемитизма в социальных сетях. В ходе разговора бизнесмен заявил о намерении сделать все возможное, чтобы остановить ненависть, порождаемую пропагандой.