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02:06, 27 ноября 2023Мир

Маск обсудит с президентом Израиля проблему антисемитизма в соцсетях

Times of Israel: Маск и президент Израиля Герцог обсудят антисемитизм в сети
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Globallookpress.com

Американский миллиардер Илон Маск в понедельник, 27 ноября проведет встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Они намерены обсудить проблему антисемитизма в социальных сетях, сообщает газета Times of Israel.

«Президент Ицхак Герцог планирует встретиться завтра в Иерусалиме с владельцем X и Tesla Илоном Маском», — пишет издание.

Источники подчеркнули, что на данной встрече будут также присутствовать некоторые члены семей пленных, которых в настоящее время палестинская группировка ХАМАС удерживает в секторе Газа. Герцог отметил, что планирует обсудить с Маском важность принятия мер, которые смогут оказать влияние на рост антисемитизма в соцсетях.

Ранее стало известно, что Маск решил пожертвовать часть доходов израильским больницам, а также Красному Кресту и палестинскому Красному Полумесяцу.

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      Марина Совина
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