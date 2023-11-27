Маск обсудит с президентом Израиля проблему антисемитизма в соцсетях

Times of Israel: Маск и президент Израиля Герцог обсудят антисемитизм в сети

Американский миллиардер Илон Маск в понедельник, 27 ноября проведет встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Они намерены обсудить проблему антисемитизма в социальных сетях, сообщает газета Times of Israel.

«Президент Ицхак Герцог планирует встретиться завтра в Иерусалиме с владельцем X и Tesla Илоном Маском», — пишет издание.

Источники подчеркнули, что на данной встрече будут также присутствовать некоторые члены семей пленных, которых в настоящее время палестинская группировка ХАМАС удерживает в секторе Газа. Герцог отметил, что планирует обсудить с Маском важность принятия мер, которые смогут оказать влияние на рост антисемитизма в соцсетях.

Ранее стало известно, что Маск решил пожертвовать часть доходов израильским больницам, а также Красному Кресту и палестинскому Красному Полумесяцу.