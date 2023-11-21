Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:49, 21 ноября 2023Мир

Маск решил пожертвовать часть доходов X израильским больницам

Маск: часть доходов X будет передана израильским больницам и Красному Кресту
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Владелец социальной сети X Илон Маск решил пожертвовать часть доходов израильским больницам, а также Красному Кресту и палестинскому Красному Полумесяцу. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Американский предприниматель пообещал передать все средства, полученные от рекламы и подписок, связанных с конфликтом в секторе Газа.

Ранее Маск заявил, что компания спутниковой связи Starlink окажет помощь сектору Газа. Он уточнил, что будет оказывать помощь лишь международно признанным организациям. Однако, по словам министр связи Палестины Исхака Сидра, бизнесмен не сдержал свое обещание.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин примет участие в виртуальном саммите G20. Это его первая за долгое время встреча с западными лидерами

      Глава крупнейшей в мире криптобиржи подтвердил уход в отставку

      Ведущая «Давай поженимся!» сравнила себя с Москвой

      Помощник Путина рассказал о горизонте планирования президента

      В Европе обнаружили неизвестные мегаструктуры

      Раскрыты обстоятельства смерти сыгравшего Есенина актера

      Помощник Путина рассказал о будущем курса рубля

      В США раскрыли главную цель конфликта на Украине

      Избитый из-за денег российский школьник инсценировал собственное ограбление

      При обстреле российского города пострадали две пенсионерки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости