Маск решил пожертвовать часть доходов X израильским больницам

Маск: часть доходов X будет передана израильским больницам и Красному Кресту

Владелец социальной сети X Илон Маск решил пожертвовать часть доходов израильским больницам, а также Красному Кресту и палестинскому Красному Полумесяцу. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Американский предприниматель пообещал передать все средства, полученные от рекламы и подписок, связанных с конфликтом в секторе Газа.

Ранее Маск заявил, что компания спутниковой связи Starlink окажет помощь сектору Газа. Он уточнил, что будет оказывать помощь лишь международно признанным организациям. Однако, по словам министр связи Палестины Исхака Сидра, бизнесмен не сдержал свое обещание.