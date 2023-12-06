Россияне начали разгребать сугробы руками

В Люберцах разгребающую руками снег бабушку сняли на видео

В подмосковных Люберцах бабушка, не дождавшись коммунальщиков, начала расчищать дорожку от снега собственными руками. Видеозапись опубликовали в местном Telegram-канале «Подслушано Люберцы».

Самостоятельно разгрести сугробы решилась жительница дома по улице Калараш. Она не воспользовалась ни лопатой, ни какой-либо техникой. По кадрам неясно, нашлись ли желающие помочь пожилой женщине.

В управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Люберец агентству РИАМО в то же время рассказали, что на расчистке дорог работает 107 единиц техники и порядка 320 дорожных рабочих. Убрать весь выпавший накануне снег с городских улиц за пару дней невозможно. Высота снежного покрова 4-5 декабря в российском регионе составила 25 сантиметров, отметили в управлении.

Ранее водители уборочной техники из Гатчины Ленинградской области засыпали ребенка снегом и попали на видео. Отец мальчика отметил, что дети решили поиграть на горке. При этом коммунальщики не огородили место проведения работ и не подавали предупредительных сигналов.